  4. Bu ülkelerde pazar günleri süpermarketler hizmet vermiyor; Sıra Türkiye’ye mi geliyor?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de pazar günleri süpermarketlerin kapanacağına dair söylentiler sonrasında diğer ülkelerde durumun ne olduğu belli oldu.

Türkiye genelinde süpermarketlerin pazar günleri kapanacağına dair söylentiler yayıldı. Planlanan düzenlemeyi doğru bulanlar olsa da yanlış olduğunu düşünenler de tepki gösterdi.

PAZAR GÜNLERİ SÜPERMARKETLERİN KAPALI OLDUĞU ÜLKELER

Düzenlemem tartışılırken özellikle Avrupa ülkelerini kapsayan liste yayımlandı. @stats_feed tarafından hazırlanan verilere göre pazar günleri hizmet veren ve kapalı olan marketlerin listesi şöyle:

Açık olan ülkeler:

İsveç: Açık

Slovenya: Açık

