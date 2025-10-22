Bu ülkelerde pazar günleri süpermarketler hizmet vermiyor; Sıra Türkiye’ye mi geliyor?

PAZAR GÜNLERİ SÜPERMARKETLERİN KAPALI OLDUĞU ÜLKELER

Düzenlemem tartışılırken özellikle Avrupa ülkelerini kapsayan liste yayımlandı. @stats_feed tarafından hazırlanan verilere göre pazar günleri hizmet veren ve kapalı olan marketlerin listesi şöyle: