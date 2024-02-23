Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette bugün oyuncaktan, çamaşır sepetine, elektrikli süpürgeden, bavula, kurutmalıktan, nevresim setine kadar onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM'de 23 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...
Sök-Tak İş Makineleri 59 TL
Türkiye İş Bankası Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL
Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 TL
Pelüş Hatıra Defteri 129 TL
Peluş Kalem Çantası 119 TL
Metal Kumbara 29,50 TL Yazı Tahtası 29,50 TL
Kalemli Boyama Kitabı 27,50 TL
Pırıltılı Bebek 179 TL
Kırtasiye Seti 49,50 TL
İkili Arabalar 119 TL
Manyetik Alfabe Seti 99 TL
Blok Oyuncaklar 199 TL
Kurmalı Tren Seti 49,50 TL
Kolaysa Bul Tahmin Etme Oyunu 49 TL
Bil Bakalım Onun Adı Ne Oyunu 249 TL
Oyuncak P Peluş Dinozor 55 cm 199 TL
Kral Şakir Boyama Kitapları 17,50 TL
3-6 Yaş Evde Etkinlik Seti Yaz Sil 199 TL
Çıkartmalı İlk Kitaplarım 29,50 TL
Balon Standı ve Balon Asma Şeridi Seti 44,50 TL
Işıltılı Kumandalı Araba 199 TL
Oyuncak Mini At 49 TL
Oyuncak Hamburger Tost Menü 199 TL
Altını Islatan Lili Bebek 25 cm 179 TL
Oyuncak Futbol Sahası 149 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 399 TL
Chef's Krep Tava 159 TL
Ocak üstü Tost Tavası 349 TL
Kelebek Kurutmalık 399 TL
Çamaşır Selesi 79 TL
Pedallı Temizlik Seti 179 TL
Ütü Masası 489 TL
Saplı Yedek Mop 99 TL
3'lü Banyo Seti 99 TL
Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 49.50 TL
Askı Seti 32.50 TL
HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL
LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL
Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL
Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL
Philips Süpürge 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL
Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL
Kiwi Standlı Blender 799 TL
Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL
Kiwi IP Kamera 599 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL
Katlanır Su Bidonu 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL