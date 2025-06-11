Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Haziran Çarşamba TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 11 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Password
02:15 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 11 Haziran 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Canlı - Çeyrek Final
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW yayın akışı 11 Haziran 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
22:15 Çift Kişilik Oda
04:00 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül