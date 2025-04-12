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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Nisan Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 12 Nisan 2025

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:15 İnci Taneleri

02:00 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 12 Nisan 2025

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor All Star – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 12 Nisan 2025

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Müstakbel Damat

22:30 AROG

00:45 Şahane Hayatım

03:45 Son Yaz

06:00 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 12 Nisan 2025

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:15 Deha

04:45 Siyah Kalp

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