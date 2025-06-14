Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Haziran Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 14 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Password
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Gün Doğmadan
01:15 Yargı
03:45 Müzik Arası
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 14 Haziran 2025
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:45 Survivor Panorama
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Sezon
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 14 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:15 Kamera Arkası
12:00 Çift Kişilik Oda
15:00 Yasak Elma
16:15 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çift Kişilik Oda
23:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:00 Adım Farah
04:45 Kefaret
05:45 Karagül
SHOW TV yayın akışı 14 Haziran 2025
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aşıksın
14:45 Kızılcık Şerbeti
16:45 İyi Aile Çocuğu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İntikam Kurşunu
01:30 Aşıksın
02:30 İntikam Kurşunu
04:00 Kızılcık Şerbeti