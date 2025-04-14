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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Nisan Pazartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 14 Nisan 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 İnci Taneleri

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 14 Nisan 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 14 Nisan 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Hudutsuz Sevda

02:15 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 14 Nisan 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:15 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

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