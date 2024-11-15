Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Kasım 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 15 Kasım cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 15 Kasım 2024
07:00 Uzak Şehir
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:15 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 15 Kasım 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW yayın akışı 15 Kasım 2024
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yabani
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
23:30 Orta Sayfa
01:15 Yabani
04:00 Gizli Bahçe
06:00 Şahane Hayatım