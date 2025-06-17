Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Haziran 2025 Salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Haziran Salı TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 17 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Poyraz Karayel Küresel Sermaye
01:30 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 17 Haziran 2025
06:30 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 17 Haziran 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Leyla: Hayat... Aşk… Adalet…
16:15 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
01:30 Çift Kişilik Oda
06:00 Karagül