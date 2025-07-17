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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Temmuz Perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 17 Temmuz 2025   

07:00 Kavak Yelleri   

09:30 Yaprak Dökümü   

12:00 Kanal D Haber Gün Arası   

13:00 Magazin D Yaz  

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki  

16:00 Aşk-ı Memnu   

18:30 Kanal D Ana Haber   

20:00 Şirinler 2 

22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 

00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 

02:00 Zalim İstanbul  

04:30 Poyraz Karayel   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 17 Temmuz 2025   

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık   

08:30 Oynat Bakalım   

10:00 MasterChef Türkiye   

15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm   

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm   

00:15 MasterChef Türkiye   

02:30 İşte Benim Stilim   

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz   

05:30 Tuzak   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 17 Temmuz 2025   

08:30 Çalar Saat   

10:00 Yasak Elma   

12:45 Sen Çal Kapımı   

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası   

16:30 Karagül   

19:00 NOW Ana Haber   

20:00 Çift Kişilik Oda  

00:15 İlk Buluşma  

02:15 İnadına Aşk 

04:00 Kefaret   

06:00 Karagül   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 17 Temmuz 2025   

06:00 Siyah Kalp 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:00 Bahar   

15:00 Kızılcık Şerbeti   

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Güldür Güldür Show   

00:00 Aşkın Zaferi 

01:30 Kızılcık Şerbeti    

04:00 Aşkın Zaferi 

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