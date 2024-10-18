Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 18 Ekim 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Ekim cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 18 Ekim 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yalan
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 18 Ekim 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 18 Ekim 2024
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Gizli Bahçe
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Gizli Bahçe
22:45 Yabani
23:30 Orta Sayfa
01:30 Gizli Bahçe
03:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
06:00 Şahane Hayatım