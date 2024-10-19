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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Ekim cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 19 Ekim 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Güzel Aşklar Diyarı

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:40 Güllerin Savaşı

04:15 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 19 Ekim 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Eski Dost

10:45 Parola Parola

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 19 Ekim 2024

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:45 Kızıl Goncalar

16:30 Gizli Bahçe

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Gizli Bahçe

04:45 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 19 Ekim 2024

07:30 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:30 Siyah Kalp

05:00 Sandık Kokusu

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