Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Ekim cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 19 Ekim 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşklar Diyarı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:40 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 19 Ekim 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Eski Dost
10:45 Parola Parola
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 19 Ekim 2024
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:45 Kızıl Goncalar
16:30 Gizli Bahçe
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Gizli Bahçe
04:45 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım