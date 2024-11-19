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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Kasım 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Kasım 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Kasım salı TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 19 Kasım 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:45 İnci Taneleri

02:00 Arka Sokaklar

04:30 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 19 Kasım 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

22:45 Karadağ – Türkiye / UEFA Uluslar Ligi – Canlı

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 19 Kasım 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

03:30 Her Yerde Sen

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 19 Kasım 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

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