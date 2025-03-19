Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Mart 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Mart Çarşamba TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 19 Mart 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22.45 Eşref Rüya
01:30 Eşref Rüya
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TV8 yayın akışı 19 Mart 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:45 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW yayın akışı 19 Mart 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:45 Bay Yanlış