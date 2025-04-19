Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Nisan Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 19 Nisan 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kıyametten Sonra
21:45 Jackie Chan İz Peşinde
00:15 Mega Boa Yılanı
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 19 Nisan 2025
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 19 Nisan 2025
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:00 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ne Olacak Halim?
22:30 Bayramlık
01:00 Şahane Hayatım
03:15 Son Yaz
06:00 Kefaret