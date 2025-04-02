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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Nisan Çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 2 Nisan 2025

07:00 Eşref Rüya

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

22:45 Eşref Rüya

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 2 Nisan 2025

06:00 Tuzak

 07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 2 Nisan 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Şahane Hayatım

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 2 Nisan 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Siyah Kalp

02:30 Deha

04:30 Kızılcık Şerbeti

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