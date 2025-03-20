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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Mart Perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 20 Mart 2025

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 20 Mart 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Türkiye – Macaristan

22:15 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 20 Mart 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Mart 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 20 Mart 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Deha

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