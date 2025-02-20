Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Şubat perşembe TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 20 Şubat 2025
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak Şehir
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 20 Şubat 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
NOW yayın akışı 20 Şubat 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:30 Her Yerde Sen
04:30 Memet Özer İle Mutfakta
05:45 Yaz Şarkısı