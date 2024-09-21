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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Eylül cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 21 Eylül 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Veda

15:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Güneşi Beklerken

05:15 Müzik Arası

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 21 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

07:45 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler

10:00 MasterChef Türkiye

12:45 Gazete Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 21 Eylül 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:45 Yabani

16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

000:15 Kirli Sepeti

02:45 Kötü Kan

05:15 Mucize Doktor

06:30 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 21 Eylül 2024

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:00 Sandık Kokusu

02:15 Kızılcık Şerbeti

05:00 Yeni Gelin

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