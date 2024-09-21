Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Eylül cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 21 Eylül 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Veda
15:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Güneşi Beklerken
05:15 Müzik Arası
TV8 yayın akışı 21 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
07:45 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler
10:00 MasterChef Türkiye
12:45 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 21 Eylül 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:45 Yabani
16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
000:15 Kirli Sepeti
02:45 Kötü Kan
05:15 Mucize Doktor
06:30 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 21 Eylül 2024
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:00 Sandık Kokusu
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Yeni Gelin