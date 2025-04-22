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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Nisan Salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 22 Nisan 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Kurtuluş Günü

01:45 Yargı

03:50 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 22 Nisan 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 22 Nisan 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:15 İnek Şaban

02:30 Şahane Hayatım

04:15 Son Yaz

06:00 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 22 Nisan 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Siyah Kalp

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Deha

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