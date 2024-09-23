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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Eylül pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 23 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

22:45 Güzel Aşklar Diyarı

01:30 Güzel Aşklar Diyarı

04:30 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 23 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 23 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk... Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

23:30 Leyla: Hayat… Aşk... Adalet…

01:45 Kızıl Goncalar

04:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 23 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deha

22:45 Siyah Kalp

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Deha

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