Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Haziran 2025 Salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Haziran Salı TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 24 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Charlie’nin Çikolata Fabrikası
00:15 Son Köpek Balığı İstilası
01:40 Son Köpek Balığı İstilası
02:30 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 24 Haziran 2025
06:30 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 24 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
21:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
03:00 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Karagül