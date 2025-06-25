Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Haziran 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Haziran Çarşamba TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 25 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Küçük Şahit
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 Kuralsız Sokaklar
01:15 Muhbir
02:45 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 25 Haziran 2025
06:30 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW yayın akışı 25 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hareket Sekiz
22:15 Fazla Şaapma
00:30 Çift Kişilik Oda
03:00 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Karagül