Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Haziran Perşembe TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 26 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Küçük Kovboy
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Büyük Dünya Depremi
01:15 Büyük Dünya Depremi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 26 Haziran 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW yayın akışı 26 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
00:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
03:30 Adım Farah
04:30 Kefaret
06:00 Karagül