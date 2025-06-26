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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Haziran Perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 26 Haziran 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Küçük Kovboy

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Büyük Dünya Depremi

01:15 Büyük Dünya Depremi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 26 Haziran 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:30 Tuzak

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 26 Haziran 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

00:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

03:30 Adım Farah

04:30 Kefaret

06:00 Karagül

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 26 Haziran 2025

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sen ve Ben

02:15 Kaynanalar

03:45 Kızılcık Şerbeti

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