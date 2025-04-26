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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Nisan Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 26 Nisan 2025

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Geçmişi Olmayan Adam

22:30 Dünya’nın Kurtuluş Günü

00:15 Yerli Dizi / Sinema

02:30 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 26 Nisan 2025

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

20:00 Survivor All Star – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:30 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 26 Nisan 2025

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mutluyuz

22:00 Hareket Sekiz

00:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

03:30 Her Yerde Sen

05:45 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 26 Nisan 2025

08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bahar

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