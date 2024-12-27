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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Aralık 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Aralık 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Aralık cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Aralık 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 27 Aralık 2024

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Rtük elgesel

00:00 Sar Başa

01:15 Sar Başa

02:00 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Aralık 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 27 Aralık 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Aralık 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

 NOW yayın akışı 27 Aralık 2024

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

22:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

23:45 Orta Sayfa

01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

04:00 Ruhun Duymaz

06:00 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Aralık 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 27 Aralık 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

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