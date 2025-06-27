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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Haziran Cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 27 Haziran 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Veda

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Kuralsız Sokaklar

01:00 Jane’in İntikamı

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 27 Haziran 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 27 Haziran 2025

08:30 Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam

22:45 Çift Kişilik Oda

01:15 Aşk Mantık İntikam

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 27 Haziran 2025

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası

22:30 Çiçek Abbas

23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

01:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası

03:45 Kızılcık Şerbeti

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