Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Haziran Cuma TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 27 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Veda
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Kuralsız Sokaklar
01:00 Jane’in İntikamı
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 27 Haziran 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 27 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam
22:45 Çift Kişilik Oda
01:15 Aşk Mantık İntikam
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
SHOW TV yayın akışı 27 Haziran 2025
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası
22:30 Çiçek Abbas
23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
01:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası
03:45 Kızılcık Şerbeti