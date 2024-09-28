Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Eylül cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 28 Eylül 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yalan
15:45 Güzel Aşklar Diyarı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 28 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
10:00 MasterChef Türkiye
12:45 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 28 Eylül 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yabani
13:30 Kızıl Goncalar
16:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:15 Kirli Sepeti
01:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
04:15 Kötü Kan
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 28 Eylül 2024
06:00 Bahar
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:30 Deha
02:15 Kızılcık Şerbeti