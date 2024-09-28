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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Eylül cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 28 Eylül 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yalan

15:45 Güzel Aşklar Diyarı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 28 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

10:00 MasterChef Türkiye

12:45 Gazete Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 28 Eylül 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yabani

13:30 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

04:15 Kötü Kan

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 28 Eylül 2024

06:00 Bahar

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:30 Deha

02:15 Kızılcık Şerbeti

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