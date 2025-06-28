  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Haziran Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 28 Haziran 2025

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Mahrumlar

16:30 Kuralsız Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Karanlığın Gözleri

01:30 Yargı

03:45 Müzik Arası

04:45 Poyraz Karayel

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 28 Haziran 2025

06:30 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:30 Dizi

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 28 Haziran 2025

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

12:45 Yasak Elma

16:00 Çift Kişilik Oda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ölümüne Aşk

22:15 Sadece Bir Gece

00:30 Aşk Mantık İntikam

02:45 Adım Farah

04:15 Kefaret

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 28 Haziran 2025

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Çiçek Abbas

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İnatçı

01:45 Kayıp İnci

04:00 Kızılcık Şerbeti

4 | 7