Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Haziran Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 28 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Mahrumlar
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Karanlığın Gözleri
01:30 Yargı
03:45 Müzik Arası
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 28 Haziran 2025
06:30 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 28 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ölümüne Aşk
22:15 Sadece Bir Gece
00:30 Aşk Mantık İntikam
02:45 Adım Farah
04:15 Kefaret
06:00 Karagül