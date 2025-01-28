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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ocak 2025 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ocak 2025 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Ocak salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 28 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler

22:00 Arif v 216

00:45 Desibel

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 28 Ocak 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 28 Ocak 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

23:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

04:00 Adım Farah

05:15 Memet Özer İle Mutfakta

06:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ocak 2025 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 28 Ocak 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

04:45 Siyah Kalp

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