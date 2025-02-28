Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Şubat 2025 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Şubat cuma TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 28 Şubat 2025
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Piyasa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
TV8 yayın akışı 28 Şubat 2025
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 28 Şubat 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Gol Kralı
21:45 Bekçiler Kralı
23:30 Orta Sayfa
01:15 Gol Kralı
02:45 Bekçiler Kralı
04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
06:00 Yaz Şarkısı