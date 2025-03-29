Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Mart Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 29 Mart 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yumurcak
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
02:30 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 29 Mart 2025
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 29 Mart 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hudutsuz Sevda
22:45 Dokunmayın Şabanıma
00:30 Şahane Hayatım
03:00 Son Yaz
05:30 Kefaret