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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Mart Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 29 Mart 2025

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yumurcak

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:15 Arka Sokaklar

02:30 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 29 Mart 2025

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 29 Mart 2025

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hudutsuz Sevda

22:45 Dokunmayın Şabanıma

00:30 Şahane Hayatım

03:00 Son Yaz

05:30 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 29 Mart 2025

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Şabaniye

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bahar

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