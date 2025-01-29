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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Ocak çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 29 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 İnci Tanleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 29 Ocak 2025

 07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 29 Ocak 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

02:15 Adım Farah

04:30 Memet Özer İle Mutfakta

05:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ocak 2025 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 29 Ocak 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

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