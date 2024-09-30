Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Eylül pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 30 Eylül 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Güzel Aşklar Diyarı
01:30 Güzel Aşklar Diyarı
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 30 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 30 Eylül 2024
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk... Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:45 Leyla: Hayat… Aşk... Adalet…
02:45 Kötü Kan
05:15 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 30 Eylül 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha
22:45 Bahar
01:30 Siyah Kalp
04:15 Kızılcık Şerbeti