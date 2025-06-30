  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Haziran Pazartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 30 Haziran 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Godzilla: Büyük Yıkım

00:45 Kuralsız Sokaklar

02:15 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 30 Haziran 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 30 Haziran 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 Sen Çal Kapımı

16:00 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

21:00 Yetenek Sizsiniz

23:45 Çift Kişilik Oda

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 30 Haziran 2025

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Nereden Çıktı Bu Velet

23:30 Kapıcılar Kralı

01:15 Nereden Çıktı Bu Velet

02:45 Kızılcık Şerbeti

4 | 7