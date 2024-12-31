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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Aralık 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Aralık 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Aralık salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Aralık 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 31 Aralık 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Taş Kağıt Makas

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Aralık 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 31 Aralık 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Aralık 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 31 Aralık 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

23:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Aralık 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 31 Aralık 2024

06:45 Siyah Kalp

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

01.00 Yılbaşı Sürprizi

03.45 Bahar

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