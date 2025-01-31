  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Ocak cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 31 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Uzak Şehir

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Kuzey Güney

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 31 Ocak 2025

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

 NOW yayın akışı 31 Ocak 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Paradise

21:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

23:45 Orta Sayfa

01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

04:00 Adım Farah

06:00 Şahane Hayatım

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 31 Ocak 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

4 | 7