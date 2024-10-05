Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Ekim cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 5 Ekim 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşklar Diyarı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 5 Ekim 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Komançi İstasyonu
10:45 Parola Parola
12:45 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 5 Ekim 2024
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
14:00 Yabani
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Kötü Kan
04:45 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 5 Ekim 2024
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Kızılcık Şerbeti
02:15 Bahar
04:30 Deha