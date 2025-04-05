Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Nisan Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 5 Nisan 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
23:45 Eşref Rüya
02:00 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 5 Nisan 2025
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 5 Nisan 2025
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Her Şey Aşk İçin
22:30 Vahşi Batı
01:00 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret