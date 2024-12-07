Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Aralık cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 7 Aralık 2024
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Yerli Dizi
02:45 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 7 Aralık 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası
10:45 Komançi İstasyonu
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
NOW yayın akışı 7 Aralık 2024
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Hudutsuz Sevda
02:30 Her Yerde Sen
05:00 Kefaret
06:00 Senden Daha Güzel