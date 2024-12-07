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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Aralık cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 7 Aralık 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Yerli Dizi

02:45 Güllerin Savaşı

04:15 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 7 Aralık 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası

10:45 Komançi İstasyonu

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 7 Aralık 2024

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Hudutsuz Sevda

02:30 Her Yerde Sen

05:00 Kefaret

06:00 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 7 Aralık 2024

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Sandık Kokusu

04:15 Kızılcık Şerbeti

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