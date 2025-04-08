Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Nisan Salı TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 8 Nisan 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı ve Öfkeli 7
01:30 Uzaylı Tehdidi
02:45 Yargı
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 8 Nisan 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panaroma
12:30 İşte Benim Sitilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Sitilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 8 Nisan 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
01:45 Şahane Hayatım
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret