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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Nisan Salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 8 Nisan 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

01:30 Uzaylı Tehdidi

02:45 Yargı

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 8 Nisan 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panaroma

12:30 İşte Benim Sitilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Sitilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 8 Nisan 2025

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

01:45 Şahane Hayatım

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 8 Nisan 2025

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Deha

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

4 | 7