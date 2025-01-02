Bugün kandil mi? 02 Ocak ne kandili? 2025 kandil tarihleri nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 1 Ocak’ta üç aylar başladı. Bugün (2 Ocak) yılın ilk kandili idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün ne kandili? İşte merak edilen detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün Regaib kandili. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir. Regaib kandili nedir? 2025 yılı için kandil tarihleri nedir? İşte merak edilen konuların detayları…
Bugün kandil mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün yılın ilk kandili olan 2 Ocak Regaip Kandilidir. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir.
Regaip Kandili nedir?
Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.