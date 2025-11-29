Bursa'nın en büyük 250 şirketi açıklandı; Zirve değişmedi ama Köfteci Yusuf herkesi şaşırttı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2024 yılı finansal verilerine dayanarak hazırladığı “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı. Türkiye’nin sanayi üssü olarak kabul edilen Bursa’da, 250 büyük firmanın toplam satışları bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 1 trilyon 467 milyar TL’ye ulaştı. Üretimden net satışlarda da yüzde 44’lük güçlü bir artış görülürken, firmaların yarattığı katma değer küresel ekonomik yavaşlama ve sıkı para politikalarının etkisiyle yalnızca yüzde 10 büyüyerek 231,7 milyar TL seviyesinde kaldı. Listenin en çarpıcı gelişmesi ise Köfteci Yusuf’un net satış performansıyla 9. sıraya yükselerek sanayi devleri arasında kendine yer açması oldu.