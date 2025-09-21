Büyükşehirdeki evlerini kapatıp köylere yerleştiler. Akıllı tarım yapan bile bu kadar kazanmıyor
İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde evlerini kapatarak köylere yerleşenler bahçelerine verimi 10 kat olan meyveyi ekmeye başladı.
İstanbul Beylikdüzü’nde kendi bahçesine aronya eken Hakan Can, aldığı verimi görünce Balıkesir’e yerleşti.
DÜZENİNİ BOZDU KÖYE YERLEŞTİ PARAYA PARA DEMİYOR
Halk arasında süper meyve olarak da bilinen ve başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede tercih edilen aronya artık Türkiye’de de ilgi görmeye başladı.
Beylikdüzü’ndeki villasında lüks yaşamını bir kenara bırakan Can, Balıkesir’de yerleştiği bağ evinde 100 dönümlük alana aronya ekti.