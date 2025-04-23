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  4. Çağrı’da Süper Nisan İndirim Şenliği başlıyor! (Çağrı 23-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Çağrı’da Süper Nisan İndirim Şenliği başlıyor! (Çağrı 23-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Çağrı’da indirimler sürüyor. Çağrı’da 23-27 Nisan 2025 tarihleri arasında birçok gıda ve temizlik ürününde dev indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, Çağrı’da 23-27 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? Çağrı’da 23-27 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Çağrı 23-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...

Çağrı’da Süper Nisan İndirim Şenliği başlıyor! (Çağrı 23-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ÇAĞRI SÜPER NİSAN İNDİRİM ŞENLİĞİ

KIRLANGIÇ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 314,95 TL

 

SÖKE UN 5 KG

Fiyat: 99,95 TL

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Çağrı’da Süper Nisan İndirim Şenliği başlıyor! (Çağrı 23-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KINALI KLASİK BEYAZ PEYNİR KG

Fiyat: 229,50 TL

 

GÜNDOĞDU TEREYAĞI KG

Fiyat: 309,50 TL

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Çağrı’da Süper Nisan İndirim Şenliği başlıyor! (Çağrı 23-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KRİSTAL ZEYTİNYAĞI RIVIERA 3 LİTRE

Fiyat: 549,95 TL

 

DOĞUŞ SİYAH FİLİZ ÇAY 1000 GR

Fiyat: 169,50 TL

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Çağrı’da Süper Nisan İndirim Şenliği başlıyor! (Çağrı 23-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ÜLKER ÇOKOKREM 400 GR

Fiyat: 57,50 TL

 

AVOYA MADEN SUYU 6 X 200 ML

Fiyat: 27,50 TL

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