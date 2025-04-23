Çağrı’da Süper Nisan İndirim Şenliği başlıyor! (Çağrı 23-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Çağrı’da indirimler sürüyor. Çağrı’da 23-27 Nisan 2025 tarihleri arasında birçok gıda ve temizlik ürününde dev indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, Çağrı’da 23-27 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? Çağrı’da 23-27 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Çağrı 23-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ÇAĞRI SÜPER NİSAN İNDİRİM ŞENLİĞİ
KIRLANGIÇ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 314,95 TL
SÖKE UN 5 KG
Fiyat: 99,95 TL
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KRİSTAL ZEYTİNYAĞI RIVIERA 3 LİTRE
Fiyat: 549,95 TL
DOĞUŞ SİYAH FİLİZ ÇAY 1000 GR
Fiyat: 169,50 TL
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