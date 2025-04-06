Çağrı'ya hangi ürünler geliyor? Çağrı market nisan ayı indirim kataloğu yayımlandı!
Çağrı market nisan ayı indirimleri sürüyor. Çağrı market 5-15 Nisan 2025 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. Çağrı markette 5-15 Nisan tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, Çağrı markette hangi ürünlerde indirim var? Çağrı markete hangi ürünler geliyor? İşte, Çağrı 5-15 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...
DOĞUŞ KARADENİZ 100'LÜ DEMLİK POŞET ÇAY 350 GR
Fiyat: 79,50 TL
HASATA OSMANCIK PİRİNÇ 2 KG
Fiyat: 129,95 TL
1 | 16