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Çağrı'ya hangi ürünler geliyor? Çağrı market nisan ayı indirim kataloğu yayımlandı!

Çağrı market nisan ayı indirimleri sürüyor. Çağrı market 5-15 Nisan 2025 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. Çağrı markette 5-15 Nisan tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, Çağrı markette hangi ürünlerde indirim var? Çağrı markete hangi ürünler geliyor? İşte, Çağrı 5-15 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...

Çağrı'ya hangi ürünler geliyor? Çağrı market nisan ayı indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

DOĞUŞ KARADENİZ 100'LÜ DEMLİK POŞET ÇAY 350 GR

Fiyat: 79,50 TL

HASATA OSMANCIK PİRİNÇ 2 KG

Fiyat: 129,95 TL

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Çağrı'ya hangi ürünler geliyor? Çağrı market nisan ayı indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

TEKSÜT TEREYAĞI 1 KG

Fiyat: 329,50 TL

PINAR SÜZME PEYNİR 500 GR

Fiyat: 89,50 TL

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Çağrı'ya hangi ürünler geliyor? Çağrı market nisan ayı indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

İÇİM YARIM YAĞLI YOĞURT 3 KG

Fiyat: 109,50 TL

İÇİM TAVA YOĞURT 1 KG

Fiyat: 74,50 TL

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Çağrı'ya hangi ürünler geliyor? Çağrı market nisan ayı indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT

Fiyat: 274,95 TL

BAlkÜPÜ KÜP ŞEKER 1000 GR

Fiyat: 49,50 TL

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