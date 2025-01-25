Can Borcu dizisinin kadrosuna Alayça Öztürk Gidişoğlu dahil oldu! Alayça Öztürk Gidişoğlu kimdir?
Can Borcu dizisine Alayça Öztürk Gidişoğlu dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Alayça Öztürk Gidişoğlu dizide Cavidan karakterini canlandıracak. Peki, Alayça Öztürk Gidişoğlu kimdir? Alayça Öztürk Gidişoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Alayça Öztürk Gidişoğlu kimdir?
12 Mart 1984 yılında İstanbul’da doğan Alayça Öztürk Gidişoğlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu.
Oyunculuğa 2005 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Fikret Hakan, İpek Tenolcay, Fatma Karanfil, Nefise Karatay gibi oyuncuların yer aldığı “Üç Kadın” dizisi ile başladı.
2009 yılında ATV’de yayınlanan ve Tayanç Ayaydın, Görkem Yeltan, Serkan Keskin, Füsun Demirel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı “Ey Aşk Nerdesin” dizisinde oynadı.
2013 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu gibi oyuncuların yer aldığı “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra sırasıyla Hanımeli Sokağı, Vurgun ve Sen de Gitme dizilerinde oynadı. Ayrıca bazı yapımlar için seslendirme yaptı.
Alayça Öztürk, son olarak ATV’de yayınlanan ve Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete gibi çok başarılı oyuncuların yer aldığı “Aşk ve Mavi” dizisinde Safiye rolüyle ünlendi. 2019 yılında Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonunda Savcı karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.