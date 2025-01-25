Can Borcu dizisinin kadrosuna Alayça Öztürk Gidişoğlu dahil oldu! Alayça Öztürk Gidişoğlu kimdir?

2009 yılında ATV’de yayınlanan ve Tayanç Ayaydın, Görkem Yeltan, Serkan Keskin, Füsun Demirel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı “Ey Aşk Nerdesin” dizisinde oynadı.

2013 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu gibi oyuncuların yer aldığı “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra sırasıyla Hanımeli Sokağı, Vurgun ve Sen de Gitme dizilerinde oynadı. Ayrıca bazı yapımlar için seslendirme yaptı.