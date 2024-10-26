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  4. Can Borcu dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş dahil oldu! Ragıp Savaş kimdir?

Can Borcu dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş dahil oldu! Ragıp Savaş kimdir?

Can Borcu dizisine Ragıp Savaş dahil oldu. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Ragıp Savaş dizide Celal karakterini canlandıracak. Peki, Ragıp Savaş kimdir? Ragıp Savaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Can Borcu dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş dahil oldu! Ragıp Savaş kimdir? - Sayfa 1

Ragıp Savaş kimdir?

24 Ekim 1966 yılında  İzmit’te dünyaya gelen Ragıp Savaş, Türk tiyatrocusu ve dizi oyuncusu.

1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu’nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu’na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi’nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit’te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK’ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş dahil oldu! Ragıp Savaş kimdir? - Sayfa 2

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers’in Antigonesi’nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde birçok ödül almıştır.

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş dahil oldu! Ragıp Savaş kimdir? - Sayfa 3

Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne vekaleten atanmıştır, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

2003 yılında sinema kariyerine “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atmıştır. Özel televizyon kanallarında da çeşitli dizilerde rol almaktadır.

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Ragıp Savaş dahil oldu! Ragıp Savaş kimdir? - Sayfa 4

Ragıp Savaş hangi projelerde rol almıştır?

Tiyatro oyunları

Yağmurcu

Yıldızların Altında

Bahar Noktası

Ocak

Sokak Kızı İrma

İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

Kuğular Şarkı Söylemez

İnsan Denen Garip Hayvan

Sofokles'in Antigonesi

Matmazel Julie

Üç Kuruşluk Opera

Mahagony Şehrinin Var Oluşu, Yükselişi ve Yıkılışı

Barış

Bir Gerçmiş Zaman Eğlencesi

Demokrasi Gemisi

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