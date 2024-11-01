Can Borcu dizisinin kadrosuna Selen Soyder dahil oldu! Selen Soyder kimdir?

2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye'yi Miss World 2007'de 106 ülkenin içinde Çin'in Sanya adasında temsil etti. İlk 5'e giremedi.

2007 yılında Vakko'nun modeli olmuştur. Daha sonra dil eğitimi için Kanada'ya giden Soyder 2009 yılında Türkiye'ye döndü. Babasının isteği üzerine spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV Ana Haber'de staj yapmaya başladı. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in haber ekibinde yer aldı. Star TV'de kısa bir süre haber sunan yıldız daha sonra Kapadokya'da çekilen Yer Gök Aşk dizisi için kanaldaki görevinden ayrıldı.