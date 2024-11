Can Borcu dizisinin kadrosuna Selen Soyder dahil oldu! Selen Soyder kimdir?

Selen Soyder kimdir?

26 Aralık 1986 yılında İzmir’de doğan Mükerrem Selen Soyder, Miss Turkey 2007 birincisi, Türk model ve oyuncudur.

26 Aralık 1986 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak mahallesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu.

2006 yılında "Miss Model of Turkey" yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi ve "Miss Bikini of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Selen Soyder, Türkiye'ye "En İyi Milli Kostüm Ödülü"nü de getirdi.