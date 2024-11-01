Can Borcu dizisinin kadrosuna Selen Soyder dahil oldu! Selen Soyder kimdir?
Can Borcu dizisine Selen Soyder dahil oldu. Türk model ve oyuncu olan Selen Soyder dizide Sude karakterini canlandıracak. Peki, Selen Soyder kimdir? Selen Soyder hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Selen Soyder kimdir?
26 Aralık 1986 yılında İzmir’de doğan Mükerrem Selen Soyder, Miss Turkey 2007 birincisi, Türk model ve oyuncudur.
26 Aralık 1986 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak mahallesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu.
2006 yılında "Miss Model of Turkey" yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi ve "Miss Bikini of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Selen Soyder, Türkiye'ye "En İyi Milli Kostüm Ödülü"nü de getirdi.
2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye'yi Miss World 2007'de 106 ülkenin içinde Çin'in Sanya adasında temsil etti. İlk 5'e giremedi.
2007 yılında Vakko'nun modeli olmuştur. Daha sonra dil eğitimi için Kanada'ya giden Soyder 2009 yılında Türkiye'ye döndü. Babasının isteği üzerine spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV Ana Haber'de staj yapmaya başladı. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in haber ekibinde yer aldı. Star TV'de kısa bir süre haber sunan yıldız daha sonra Kapadokya'da çekilen Yer Gök Aşk dizisi için kanaldaki görevinden ayrıldı.
2010 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yer Gök Aşk dizisinde başrolde oynamıştır, canlandırdığı Toprak karakteriyle Lale Devri isimli diziye geçerek Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2013 yılında adına bir dergi açılmıştır. Selenist dergisiyle adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçmiştir. 2014 yılında Star TV'de yayınlanan Reaksiyon isimli dizide Dr. Zeynep karakteriyle İbrahim Çelikkol ile başrolde oynamıştır. Miss Turkey 2014'te juri üyeliği yapmıştır. Çocukluk arkadaşı Ali Kemal Güven'in kaleme aldığı "Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği" adlı kısa filmde yer almıştır.
Yanya göçmeni bir ailenin ilk ve tek çocuğudur. Osmanlı İmparatorluğu çökmeden önce ailesi, Ailesi Yunanistan'ın Yanya şehrinden Türkiye'ye göç etmişlerdir. 7 yaşında babasını kaybetti. Ailenin tek çocuğudur. 22 Ağustos 2015 tarihinde hayatını Türk iş insanı-reklamcı Oren Fransez ile birleştirmiştir. 11 Ağustos 2022 tarihinde çift boşandıklarını Instagram hesapları üzerinden duyurmuştur. Annesi Behice Yazıcı 20 Şubat 2024'te hayatını kaybetmiştir.