Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir?

Tolga Güleç kimdir?

20 Eylül 1981 yılında Hatay’da doğan Nihat Tolga Güleç, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı.