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  4. Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir?

Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir?

Can Borcu dizisine Tolga Güleç dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Tolga Güleç dizide Yekta karakterini canlandıracak. Peki, Tolga Güleç kimdir? Tolga Güleç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir? - Sayfa 1

Tolga Güleç kimdir?

20 Eylül 1981 yılında Hatay’da doğan Nihat Tolga Güleç, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. 

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir? - Sayfa 2

Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol karakteri Kenan'ı canlandırmıştır. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir? - Sayfa 3

Tolga Güleç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Yakında: Zihnime Bir Bilet

Yakında: Dünyayı Değiştiren Ayten

Yakında: Beni Sev

2025: Can Borcu

2025: Tertemiz

2024: Kötü Kan

2024: Filme Gel

2023: Güneşi Beklerken Simitçi

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir? - Sayfa 4

2022: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2022: Erkek Severse

2021: Masumiyet

2020-2021: Kefaret

2020: Kırmızı Oda

2019: Kızım Gibi Kokuyorsun

2019: Leke

2019: Yüzleşme

2017: Fazilet Hanım ve Kızları

2016: Poyraz Karayel

2015: Son Çıkış

2014: Hayat Ağacı

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