Can Borcu dizisinin kadrosuna Tolga Güleç dahil oldu! Tolga Güleç kimdir?
Can Borcu dizisine Tolga Güleç dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Tolga Güleç dizide Yekta karakterini canlandıracak. Peki, Tolga Güleç kimdir? Tolga Güleç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Tolga Güleç kimdir?
20 Eylül 1981 yılında Hatay’da doğan Nihat Tolga Güleç, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı.
Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol karakteri Kenan'ı canlandırmıştır. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.
Tolga Güleç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yakında: Zihnime Bir Bilet
Yakında: Dünyayı Değiştiren Ayten
Yakında: Beni Sev
2025: Can Borcu
2025: Tertemiz
2024: Kötü Kan
2024: Filme Gel
2023: Güneşi Beklerken Simitçi