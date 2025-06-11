Çarpıntı dizisinin kadrosuna Deniz Çakır dahil oldu! Deniz Çakır kimdir?
Çarpıntı dizisinin kadrosuna Deniz Çakır dahil oldu. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Deniz Çakır dizide Hülya Güneş karakterini canlandıracak. Peki, Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Deniz Çakır kimdir?
31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da doğan Deniz Çakır Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.
Baba tarafından bazı kaynaklara göre Ankara bazı kaynaklara göre ise Trabzonlu olduğu iddia edilmektedir. Anne tarafından ise Kırşehirlidir.
Tuna Çakır adında bir erkek kardeşi vardır.
Deniz Çakır, İlkokulu ve ortaokulu Ankara'da okudu.
Ankara Ayrancı Lisesinden mezun oldu. Lisedeyken bir gün gittiği tiyatroda Oyuncu Zeynep Eronat'ın performansından çok etkilenmesiyle oyuncu olmaya karar verdi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Üniversite yıllarında kendisine hocalık etmiş isimlerden biri de, Cihan Ünal'dır.
Ocak 2019'da İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen tartışma sonrasında Deniz Çakır hakkında dava açıldı. 2 Temmuz 2021 tarihinde bu davadan beraat etti.
Deniz Çakır, Bilgehan Baykal ile 10 Eylül 2023 tarihinde evlendi.
Deniz Çakır, konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. İlk televizyon deneyimini Kadın İsterse adlı dizide, Alev karakteriyle yaşadı. Dizinin sona ermesinin ardından yine Birol Güven'in senaristliğini yaptığı sitcom dizisi İki Arada Aşk adlı dizide başrolde yer aldı. İşte Benim (veya diğer adıyla Evet Benim) adlı dizide rol aldı. Avrupa Yakası adlı dizide bir bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı.