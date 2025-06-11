Çarpıntı dizisinin kadrosuna Deniz Çakır dahil oldu! Deniz Çakır kimdir?

Deniz Çakır, konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. İlk televizyon deneyimini Kadın İsterse adlı dizide, Alev karakteriyle yaşadı. Dizinin sona ermesinin ardından yine Birol Güven'in senaristliğini yaptığı sitcom dizisi İki Arada Aşk adlı dizide başrolde yer aldı. İşte Benim (veya diğer adıyla Evet Benim) adlı dizide rol aldı. Avrupa Yakası adlı dizide bir bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı.